Altach feiert knappen Heimsieg über Austria Wien

In der 19. Bundesliga-Runde gewinnt der SCR Altach gegen Austria Wien mit 1:0. Den Siegtreffer erzielt Stürmer Adrian Grbic in der 32. Spielminute. In der Tabelle machen die Altacher einen Platz gut und liegen nun auf Rang sechs.

Die Hausherren waren in der Cashpoint-Arena über die meiste Zeit der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft. Nach dem Seitentausch hatten die Gäste aus Wien mit Rückenwind wesentlich mehr Spielanteile, es fehlten aber die entscheidenden Ideen.

Grbic als Matchwinner

Der entscheidende Treffer durch Solospitze Grbic war nicht unverdient. Nach einem Fehler von Austria-Kapitän Raphael Holzhauser, der am Mittelkreis die Kugel verlor, ging es schnell. Der für Simon Piesinger eingewechselte Valentino Müller bediente auf der linken Seite Ngwat-Mahop, der mit dem rechten Außenrist scharf zur Mitte spielte. Am Fünfer spitzelte Grbic den Ball an Austria-Keeper Osman Hadzikic vorbei.

GEPA pictures/Oliver Lerch

Die Austrianer hatten kurz vor der Pause Glück, dass Schiedsrichter Andreas Heiß bei einem harten Einsteigen von Gluhakovic gegen Grbic im Strafraum nicht auf Elfmeter entschied. So konnte sich Altach über den 1:0-Zwischenstand freuen. Ein Wermutstropfen war allerdings der Verlust von Piesinger, der sich am linken Knie verletzte. Laut ersten Informationen besteht sogar der Verdacht auf Kreuzbandriss.

Keine Tore nach der Pause

In Hälfte zwei spielte die Austria mit dem Wind im Rücken besser. Der Kreativabteilung um Holzhauser fiel aber nicht ein, wie man die gegnerische Abwehr knacken könnte. Die beste Chance hatte Altach: Andreas Lienhart (67.) scheiterte im Strafraum an Hadzikic, der mit dem Fuß abwehrte.

Auch Altachs Tormann Martin Kobras durfte sich auszeichnen: In der 72. Minute lenkte er einen direkten Freistoß von Holzhauser zur Ecke ab. Die Austrianer blieben zwar bis zum Schluss am Drücker, Altach war aber über Konter gefährlich. In der Schlussphase verhinderte Kadiri eine Chance von Christian Gebauer. Mahop vergab die letzte Chance mit dem Außenrist.

Schmidt: „Spiel am Rande der Regularität“

Altach-Trainer Klaus Schmidt zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert über den Sieg im letzten Heimspiel vor der Winterpause. „Wir wollten uns mit einem Sieg auch verabschieden von den Fans. Wir haben in der ersten Halbzeit das Wetter ganz gut ausgenützt zu unseren Gunsten. In der zweiten Halbzeit war es am Rande der Regularität, da haben wir auch ein wenig Glück gehabt. Allerdings hätten wir am Schluss auch noch die Möglichkeiten gehabt, zwei, drei Angriffe besser zu Ende zu spielen und noch ein Tor zu machen“, so Schmidt.

