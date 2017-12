Land investiert in drei Sportinfrastruktur-Projekte

Die Vorarlberger Landesregierung investiert weiter in die heimische Sportinfrastruktur. Für drei Projekte in Übersaxen, Hohenems und Doren hat sie eine Unterstützung in Höhe von 290.000 Euro zugesichert.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der drei Projekte beläuft sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Das kostenintensivste Projekt wird in der Gemeinde Übersaxen realisiert: Hier soll ein neuer Sportplatz für Schul- als auch Vereinszwecke errichtet werden. Der bereits in den 1980er-Jahren angelegte Schulsportplatz wird verlegt und den heutigen Anforderungen entsprechend gestaltet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 800.000 Euro, mehr als 135.000 Euro davon wird das Land übernehmen.

Neuer Belag im Herrenried-Stadion

Im Hohenemser Herrenried-Stadion wird die Rasenfläche mitsamt der nicht mehr sanierbaren Leichtathletik-Einzelanalagen aus den 1960er-Jahren abgetragen und durch eine zusammenhängende Fläche aus Kunststoffbelag für die verschiedenen Disziplinen ersetzt. Zudem wird ein kombiniertes Kleinspielfeld für die Sportarten Handball, Basketball und Volleyball errichtet und die bestehende 400m-Laufbahn auf eine Länge von 100 Meter gekürzt. Die umfassenden baulichen Maßnahmen schlagen mit rund 720.000 Euro zu Buche, von Landesseite werden knapp 108.000 Euro beigesteuert.

In Doren wird das Vereinsgebäude des Fußballclubs adaptiert und erweitert. Neben einem barrierefreien WC werden Lüftungsanlagen in die Umkleide- und Duschräume sowie in die Lagerräumlichkeiten und das Clubheim selbst eingebaut. Der Küchenbereich wird ebenfalls adaptiert. Von den anfallenden Kosten in Höhe von 276.000 Euro übernimmt das Land einen Beitrag von mehr als 46.000 Euro.