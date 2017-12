Witterung lässt Lawinengefahr steigen

Der Neuschnee sowie Wind in den vergangenen Tagen haben die Lawinengefahr im Land deutlich steigen lassen. Vor allem oberhalb der Waldgrenze rät Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst zu besonderer Vorsicht.

Besonders oberhalb der Waldgrenze und in steilen Schattenhängen ist der neue Triebschnee nur mäßig mit der Altschneedecke verbunden. Hier herrscht laut Lawinenwarndienst erhebliche Lawinengefahr.

Lockerer Neuschnee führt zu neuen Gefahrenstellen

Die kalten Stürme der vergangenen Nacht treiben Pecl zufolge die Lawinengefahr heute und in den nächsten Tagen weiter in die Höhe. „Das führt zu neuen Verfrachtungen von diesem ganzen lockeren Neuschnee, der jetzt gefallen ist. Und damit entstehen natürlich neue Gefahrenstellen. Die Situation wird dadurch noch etwas heikler werden“, so Pecl.

Anfang der kommenden Woche bleibe es von den Verhältnissen her gleich, weil noch viel Wind im Spiel sei, sagt Pecl. Es werde etwas wärmer und dadurch werde auch die Schneedecke störanfälliger.