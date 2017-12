Ski-Europacup: Zweiter Triumph für Strolz

Der Warther Johannes Strolz hat im norwegischen Trysil nach seinem Riesentorlauf-Sieg am Freitag auch das zweite Europacup-Rennen am Samstag gewonnen. Im Weltcup gingen die Vorarlberger Läufer hingegen leer aus.

Wie bereits am Vortag fuhr Strolz als Zweitplatzierter nach dem ersten Durchgang im zweiten Lauf Bestzeit und verwies damit den Italiener Alex Hofer mit 0,25 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Der Dornbirner Mathias Graf fuhr auf Rang 18. Der Mellauer Patrick Feurstein belegte Platz 28.

Keine Punkte im Weltcup

Im Ski-Weltcup sind am Samstag die Erfolgserlebnisse für die Vorarlberger Läufer ausgeblieben. Beim Riesentorlauf der Herren im französischen Val d’Isere verpasst Christian Hirschbühl knapp den zweiten Durchgang. Der Lauteracher wird 32. und scheitert nur um acht Hundertstelsekunden an den Top 30. Magnus Walch und der Hohenemser Marcel Mathis sind im ersten Durchgang ausgeschieden.

GEPA pictures/Andreas Pranter

In der Schweiz fährt Christine Scheyer beim Super-G in St. Moritz auf Rang 38. Am Ende fehlen der Götznerin knapp 2,3 Sekunden auf die Schweizer Siegerin Jasmine Flury.