VCÖ: „Lkw sind tödliche Unfallgegner“

Von 2012 bis 2016 verloren in Vorarlberg insgesamt 16 Menschen ihr Leben bei einem Verkehrsunfall mit Lkw. Das geht aus einer Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hervor. Eine große Gefahr gehe vom toten Winkel aus.

Im Vorjahr endete laut VCÖ österreichweit jeder 18. Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung tödlich. In Vorarlberg war seit 2012 bei jedem fünften tödlichen Unfall ein Lkw beteiligt - nach Wien der zweithöchste Wert im Bundesländervergleich. Oft liegt es am toten Winkel. Der VCÖ fordert deshalb bessere und verpflichtende Sicherheitsstandards.

Große Unterschiede beim toten Winkel

Vor allem für Fußgänger, Radfahrer sowie Moped- und Motorradfahrer bestehe das Risiko bei einem Lkw-Unfall getötet zu werden, sagt Markus Gansterer vom VCÖ. Eine große Gefahr sei der tote Winkel. Da gibt es laut VCÖ große Unterschiede bei den Lkw-Modellen. Manche haben einen toten Winkel von bis 1,9 Meter, andere hingegen haben fast keine uneinsehbaren Stellen und einen sicheren Rundumblick.

Laut VCÖ ist es unverständlich, dass diese Standards nicht schon längst auf EU-Ebene verpflichtend vorgeschrieben seien. Der Verkehrsclub Österreich schließt sich deshalb der Initiative von 18 europäischen Großstädten an, die sich in einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für verbesserte Sicherheitsstandards einsetzen.