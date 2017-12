Öltank zersägt: Brand in Keller von Wohnhaus

Die Feuerwehr Hohenems ist am Freitagabend zu einem Brand in einem Keller eines Wohnhauses in Hohenems gerufen worden. Ein alter Öltank hatte Feuer gefangen, nachdem zwei Männer versucht hatten, ihn zu zersägen.

Nach Angaben der Polizei Hohenems wollten der Hausbesitzer und dessen Vater im Keller des Hauses einen alten Öltank zersägen, um ihn so besser nach draußen transportieren zu können. Dazu verwendeten sie eine elektrische Säbelsäge. Der Öltank habe sich vermutlich im Zuge der Sägearbeiten entzündet, so die Polizei.

Mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht

Vater und Sohn versuchten vergeblich, das Feuer zu löschen. Sie begaben sich ins Freie und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Mann an und konnte den Brand in kurzer Zeit löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitt der Vater des Hausbesitzers laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus Hohenems gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Wie hoch der Sachschaden ist kann laut Polizei derzeit noch nicht gesagt werden. Der Brand habe sich vorwiegend auf den Öltank beschränkt - der Kellerraum und der Rest des Hauses seien nicht betroffen gewesen.