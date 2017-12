Einkaufsfeiertag ließ Kassen klingeln

Den Marienfeiertag am 8. Dezember nutzten auch heuer zahlreiche Menschen für Einkäufe. Messeparkgeschäftsführer Burkhard Dünser zeigte sich zufrieden mit dem Umsatz - man hoffe, das Vorjahresergebnis übertreffen zu können.

Während einige Lebensmittelketten an Mariä Empfängnis bewusst ihre Filialen geschlossen hielten, klingelten in den geöffneten Geschäften die Kassen. Im Einkaufszentrum Messepark in Dornbirn zeigte man sich am Freitag jedenfalls zufrieden mit dem Kundenzulauf.

Dünser: Schnee kurbelte Geschäft an

Laut Geschäftsführer Dünser habe vor allem der frühe Schneefall das Geschäft angekurbelt. Der Sportartikelhandel habe stark profitiert - gefragt seien derzeit auch Wintertextilien. Aber auch klassische Geschenke würden gut verkauft. Der 8. Dezember sei für den Handel wie ein zusätzlicher Weihnachtssamstag, so Dünser. Man habe an diesem Tag bereits im Vorjahr gute Verkaufszahlen erreicht - heuer schaue es danach aus, dass das Vorjahresergebnis sogar noch übertroffen werden könne.

Während im Messepark der Rubel rolte, ging es in den Städten besinnlicher zu. Ein Lokalaugenschein durch das „Vorarlberg heute“-Team in Hohenems zeigte etwa, dass viele Geschäfte geschlossen hatten - von Einkaufsrummel konnte keine Rede sein.

