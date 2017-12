Neuer Schulzweig: BORG Bludenz Vorreiter

Am Bundesoberstufen-Realgymnasium (BORG) in Bludenz startet im kommenden Herbst der neue Schulzweig „Wirtschaft und Digitales“. Österreichweit ist das BORG Bludenz die erste Schule, die diesen Schwerpunkt anbietet.

Das Bundesgymnasium (BG) und BORG Bludenz hat bereits vor vier Jahren als erste Schule in Österreich den Schulzweig „Gesundheit und Bewegung“ ins Leben gerufen. Mit dem neuen Schulzweig „Wirtschaft und Digitales“ will man nun Schüler auf die Anforderungen der heutigen Zeit vorbereiten. Und diese liegen laut Europäischer Kommission in Computerkenntnissen und unternehmerischen Kompetenzen.

Umsetzung ohne zusätzliche finanzielle Mittel

Der neue Schulzweig wird laut Direktor Helmut Abl komplett ohne zusätzliche finanzielle Mittel auf die Beine gestellt - nur mit dem Engagement der Lehrer. Ziel ist es, den Schülern neben der klassischen Allgemeinbildung die Inhalte des Europäischen Computerführerscheins zu vermitteln. Eine Überprüfung der Kenntnisse erfolgt extern durch die Wirtschaftskammer.

Im Bereich der Wirtschaft werden den Schülern die Grundlagen vermittelt, die auch beim Unternehmensführschein und der Unternehmensprüfung benötigt werden. Volkswirtschaftliche Grundlagen, Steuern, Konjunktur und Wirtschaftswachstum sowie betriebswirtschaftliche Inhalte wie Rechnungswesen, Finanzierung und Personalmanagement stehen laut Abl am Lehrplan.

Fit fürs Berufsleben

Ähnliches gilt beim Schwerpunkt Digitales. Informell ist das BG Bludenz somit eine berufsbildende höhere Schule, denn die Schüler seien nach der Matura im Berufsleben sofort einsetzbar, so Abl. Trotzdem stünden ihnen weitere Ausbildungswege nach der Matura offen.

Anmeldungen für den neuen Schulzweig sind nach den Semesterferien ab 23. Februar möglich.

