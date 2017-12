Kulturhauptstadt 2024 für Bregenz fix vom Tisch

Die Stadt Bregenz steigt aus der Bewerbung um den Titel „Europäische Kulturhaupt­stadt 2024“ aus. Das hat die Stadtvertretung Donnerstagabend beschlossen. Begründung: Die Bewerbung sei zu aufwendig, der Nutzen gering.

Wie Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) in der Sitzung festhielt, habe man sich die Entscheidung zum Ausstieg nicht leicht gemacht. Es habe im Rahmen des bisherigen Verfahrens eine intensive Mitarbeit gegeben. Es fehle aber vor allem der konkrete kulturelle, wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Nutzen, der mit einer Bewerbung verbunden sein müsse.

Bregenz sei nach seinem Verständnis bereits eine Kulturhauptstadt, so Linhart - dafür sorgten etwa die Festspiele, das Kunsthaus oder der Bregenzer Frühling. Der Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ habe in der Vergangenheit Städten und Regionen durchaus dazu verholfen, sich als Kulturstandort zu etablieren. In Bregenz fehle aber die Notwendigkeit dazu, wird Linhart in einer Aussendung der Stadt Bregenz zitiert.

Linhart: Vision einer kulturell vernetzten Region

Linhart erklärte darin weiters, man wolle die Bemühungen um Kooperationen - vor allem unter Einbeziehung des Landes - fortsetzen. Das Ziel laute zwar nicht mehr Kulturhauptstadt 2024. Die Vision einer kulturell vernetzten großen Region bleibe aber aufrecht, so der Bürgermeister weiter.

Links: