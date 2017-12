Gebäude in Feldkirch evakuiert

Am Donnerstagnachmittag ist ein Wohnhaus in Feldkirch evakuiert worden. Die Bewohner klagten über Reizhusten. Laut Einsatzleitung könnte ein Substanzaustritt in der Nachbarschaft die Ursache gewesen sein. Die Ermittlungen dauern noch an.

Mitten in Feldkirch - in der Saalbaugasse - musste ein Mehrparteienhaus mit Wohnungen und Büros geräumt werden. Mehrere Personen in dem Gebäude klagten plötzlich über Reizhusten, so Paul Kräutler vom Roten Kreuz. Es könnte eine derzeit unbekannte Substanz auf einer nahegelegenen Baustelle ausgetreten sein oder auch im Gebäude selbst.

Sechs Personen wurden wegen Reizhustens zur Routinekontrolle in die Krankenhäuer gebracht. Es habe keine wirkliche Gefährdung gegeben, so Kräutler. Chemiker und VKW ermitteln die Ursache.