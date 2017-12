Kirchturm verwandelt sich in Riesenkerze

In Höchst verwandelt sich der höchste Kirchturm Vorarlbergs in der Adventszeit in eine Riesenkerze. Mit dieser Aktion wollen die Höchster auch ins Guinness Buch der Rekorde.

Viele Vorarlberger Gemeinden erstrahlen derzeit in vorweihnachtlichem Glanz: In Höchst gibt es aber in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: Der 81 Meter hohe Kirchturm leuchtet in der Adventszeit als Riesenkerze. Insgesamt misst die Kerze mit Flamme 76 Meter.

„Aus der Not eine Tugend gemacht“

In Höchst wurde aus der Not eine Tugend gemacht, freut sich Pfarrer Willi Schwärzler. Da die Kirchturm-Renovierung länger dauert als geplant, kam die zündende Idee, den Kirchturm als Riesenkerze erstrahlen zu lassen. Am 1. Adventsonntag wurde sie feierlich angezündet.

ORF

Mit der Kerze ins Guinness Buch der Rekorde

In der Gemeinde Höchst steht der höchste Kirchturm Vorarlbergs. Er ragt 81 Meter in den Himmel. Doch nicht genug: Jetzt wollen die Höchster mit ihrem Kirchturm auch noch ins Guinness Buch der Rekorde. Derzeit steht die höchste Kerze mit 42 Metern in Deutschland.