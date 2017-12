Illwerke Vkw: 181 Mio. Euro für neue Anlagen

Im kommenden Jahr investiert die Illwerke Vkw-Gruppe 181 Millionen Euro in neue Anlagen und in Instandhaltungs-maßnahmen. Das Projekt Obervermuntwerk II stellt mit 31 Millionen Euro den Schwerpunkt im Baubudget dar.

Neben dem Obervermundwerk II steht im kommenden Jahr zudem die Fortsetzung der Generalüberholung der Maschinen des Walgauwerks auf dem Programm, sagt Helmut Mennel, Mitglied des Vorstands von Illwerke Vkw. Derartige Investitionen seien wichtige Bestandteile der Wachstumsstrategie und ein Impuls für die Vorarlberger Wirtschaft. So wurden beim Projekt Obervermuntwerk II bisher Aufträge mit einem Volumen von rund 111 Millionen Euro an Vorarlberger Unternehmen vergeben, erklärt Mennel.

Millionen-Investitionen in verschiedenste Projekte

Bei der Vorarlberger Kraftwerke AG beläuft sich das gesamte Investitionsprogramm auf 45 Millionen Euro. Bei der Vkw ist unter anderem die Sanierung der Kraftwerksanlage Gampadels vorgesehen, für die 15 Millionen Euro veranschlagt sind. Weitere Investitionen erfolgen in Photovoltaikanlagen sowie in Contracting-Projekte im Bereich Licht und Wärme. Zudem bildet der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität einen der Schwerpunkte. Bei der Vorarlberger Energienetze GmbH und den Energienetzen Allgäu werden rund 46 Millionen Euro in die Erhaltung der hohen Versorgungssicherheit investiert.

Link:

VKW-Rückzug von der Börse hat Nachspiel (7.11.2017, vorarlberg.orf.at)