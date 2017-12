Ikea: Bürgerinitiative fordert Volksabstimmung

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Lustenau“ will mit einer Volksabstimmung die geplante Ikea-Ansiedelung in Lustenau abwehren. Freitagnachmittag hat sich die nach eigenen Angaben überparteiliche Bürgerinitiative vorgestellt.

In Lustenau formiert sich jetzt Widerstand gegen die geplante Ansiedlung von Ikea. Erklärtes Ziel ist eine Volksabstimmung, bereits am Montag soll der Antrag bei der Wahlbehörde eingebracht werden, sagt die Sprecherin der Bürgerinitiative „Lebenswertes Lustenau“, Simone Grabher. Eine wahre Verkehrslawine sei durch die geplante Ansiedlung in der Marktgemeinde zu erwarten und die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen vergleichsweise gering. Für eine Volksabstimmung über Ikea wären rund 1.800 Unterschriften nötig.

Konzern begann bereits mit den Vorbereitungen

Die Landesregierung hat Anfang November mit einer knappen Mehrheit von vier zu drei Stimmen grünes Licht für Ikea in Lustenau gegeben. Der Konzern beginnt nun mit ersten Vorbereitungen für das Genehmigungsverfahren. Bei Ikea Österreich zeigt man sich über den Beschluss der Landesregierung erfreut. Bisher habe es nur vage Vorbereitungen gegeben, jetzt habe man ein klares politisches Bekenntnis, sagt Projektleiter Rodolphe de Campos - mehr dazu in: Möbelriese forciert Planungen für Lustenau.

