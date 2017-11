Auto krachte gegen Hausmauer

Eine Autolenkerin ist Donnerstagvormittag in Altach von der Straße abgekommen und gegen eine Hausmauer geprallt. Die 47-Jährige konnte selbständig aus dem Pkw aussteigen und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Die Autolenkerin war am Donnerstag gegen 11.00 Uhr auf der Schweizerstraße in Richtung Mäder unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 12 geriet die Frau aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei. In weiterer Folge verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Hausmauer.

Feuerwehr Altach

Die 47-Jährige konnte selbst aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie wurde zur Abklärung eventueller Verletzungen mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht. Ein Alkohol-Vortest verlief laut Polizei negativ.

Aufprall nahe Gasleitung

Pkw und Hausmauer wurden stark beschädigt. Da der Aufprall nahe des Hauptanschlusses einer Gasleitung war, mussten auch Mitarbeiter der VKW hinzugezogen werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass Gasanschluss nicht beschädigt wurde.

Weiteres im Einsatz waren die Feuerwehr Altach mit drei Fahrzeugen und 20 Personen sowie die Polizei.