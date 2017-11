17-Jährige auf Schutzweg angefahren

Eine Jugendliche ist am Donnerstagmorgen in Dornbirn auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden. Die 17-Jährige erlitt laut Polizei eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung am Fuß.

Die junge Frau wollte am Donnerstag gegen 7.30 Uhr einen Schutzweg auf der Dr.-Anton-Schneiderstraße in Dornbirn überqueren. Ein 69-jähriger Autolenker, der in Richtung Bahnhof unterwegs war, erfasste nach Angaben der Polizei die 17-Jährige, die durch den Aufprall auf die Straße geschleudert wurde.

Die junge Frau war ansprechbar. Sie wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Dornbirn gebracht. Offenbar erlitt sie eine Gehirnerschüterung sowie eine Verletzung am Fuß, teilte die Polizei auf ORF-Anfrage mit.