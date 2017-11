„Tischlein deck dich“ plant neues Zugangssystem

Der Verein „Tischlein Deck Dich“ will laut Leiter Elmar Stüttler im kommenden Jahr das Zugangssystem bei den Ausgabestationen ändern. Oft würden die Karten, die zum Bezug der Lebensmittel berechtigen, gefälscht.

Der Verein „Tischlein Deck Dich“ versorgt wöchentlich rund 2.000 Bedürftige mit Lebensmitteln. Dazu kommen noch etwa 1.000 Asylwerber. Neben den fünf Ausgabestationen würden derzeit zehn Flüchtlingsheime beliefert, so Stüttler. Das seien deutlich weniger als noch im Jahr zuvor, dadurch habe sich die Situation wieder entspannt.

Egal ob Reis, Nudeln, Zucker, Waschmittel oder Seifen - vieles kommt laut Stüttler direkt aus der Bevölkerung. Von September bis Dezember stehen bei einigen Lebensmittelgeschäften im Land Körbe beim Eingang - darin können haltbare Lebensmittel und Produkte abgelegt werden. Die Vorarlberger seien auch heuer wieder sehr spendabel. Man sei also für die kommenden Wintermonate gut gerüstet.

Neues Zugangssystem in Planung

Vor Weihnachten ist es laut Stüttler meist eher ruhiger. Die Menschen könnten vielfach durch das zusätzliche Weihnachtsgeld besser selber haushalten. Stüttler rechnet jedoch nach den Feiertagen wieder mit einem Ansturm, der meist bis Mai anhält.

Im kommenden Jahr wolle man das Zugangssystem bei den Lebensmittel-Ausgabestationen auf neue Füße stellen, stellt Stüttler in Aussicht. Grund dafür sei, dass die Karten, die zum Bezug von Lebensmitteln berechtigen, mittlerweile vielfach gefälscht würden. Ein neues System sei bereits in Planung, so Stüttler gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Bei „Tischlein deck dich“ sind über 300 Personen ehrenamtlich tätig.

Link: