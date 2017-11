Polizei-Schwerpunktkontrollen im Advent

Die Vorarlberger Polizei kündigt für den Advent Schwerpunktkontrollen an. Schon mit der Ankündigung der Kontrollen erhofft sich man sich, Betrunkene vom Autofahren abhalten zu können.

Durchschnittlich werden in Vorarlberg fünf Alkolenker am Tag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Mit der Eröffnung vieler Christkindl- und Adventmärkte am kommenden Wochenende verschärft die Polizei nun auch die Kontrollen, erklärte Polizeisprecher Horst Spitzhofer am Mittwoch gegenüber ORF Radio Vorarlberg. Die Kontrollen würden durch die Landesverkehrsabteilung und bezirksweise durch die jeweiligen Bezirkspolizeikommandos durchgeführt.

47 Führerscheine im Vorjahr entzogen

Die Kontrollen zeigen laut Spitzhofer Wirkung. Einige Alkolenker könne man noch rechtzeitig stoppen. Im vergangenen Advent haben die Beamten bei den Kontrollen rund um die Christkindlmärkte 81 Alkolenker angezeigt und 47 Führerscheine entzogen.

Spitzhofer ist zuversichtlich, dass alleine die Ankündigung der Kontrollen den einen oder anderen Autofahrer zum Umdenken bewegen wird. Und genau das sei auch der Sinn dahinter - nämlich, die Autofahrer dazu zu bewegen, bei Alkoholkonsum ihr Fahrzeug stehen zu lassen, so Spitzhofer.

Links: