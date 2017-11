Harder Hafen: Opposition von Plänen überrascht

Die Harder Oppositionsparteien sind von den aktuellen Plänen rund um die Neugestaltung des Hafenbereichs überrascht. Grüne, Harder Liste und SPÖ waren eigenen Angaben zufolge nicht über den aktuellen Stand der informiert.

Die Neugestaltung des Harder Hafen-Quartiers bleibt ein Reizthema in der Bodensee-Gemeinde. Am Dienstag hat ÖVP-Bürgermeister Harald Köhlmeier die nächsten Schritte im Entwicklungsprozess präsentiert - mehr dazu in Hard soll ein Hafenquartier bekommen. Nun gibt es Kritik seitens der Opposition.

Opposition warnt vor zu viel Tourismus

Die Grünen, die Harder Liste und die SPÖ wurden im Frühjahr aus einer Arbeitsgruppe ausgeschlossen, die sich mit der Neugestaltung des Hafenbereichs befasst. Seitdem seien sie von Bürgermeister Köhlmeier nicht mehr informiert worden, so der Tenor der Oppositionsparteien.

Inhaltlich befürchten Eva Hammerer von den Grünen und Anton Weber von der Harder Liste, dass touristische Interessen über die Anliegen der Bevölkerung gestellt werden. Es brauche daher eine umfassende Bürgerbeteiligung und nicht nur eine Bewertung von Expertenvorschlägen. Das sieht auch Björn Riedmann von der SPÖ so. Die Gemeindeführung müsse die Meinung der Bevölkerung ernst nehmen und eine offene und ehrliche Zusammenarbeit anstreben - auch mit der Opposition.

Volksabstimmung am 10. Dezember

Alle drei Parteien betonen in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der bevorstehenden Volksabstimmung. Am 10. Dezember entscheiden die Harder Bürger darüber, ob künftig Passagierschiffe im Binnenbecken anlegen sollen.