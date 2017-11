Sexuelle Übergriffe: Polizei sucht Zeugen

In der Achsiedlung in Bregenz trat in letzter Zeit wiederholt ein unbekannter Täter auf, der junge Frauen sexuell belästigte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zeugen werden auch nach einem bewaffneten Raubversuch in Höchst gesucht.

Der unbekannte Täter trat in Bregenz in der Achsiedlungsstraße bisher an unterschiedlichen Wochentagen im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf. Der Mann ist circa 16 bis 22 Jahre alt und hat eine eher dünnere Statur. Er ist circa 165 bis 180 cm groß, und schwarz bekleidet (Kapuzenpulli oder schwarze Jacke). Die Polizei bittet um Hinweise. Zudem sollen sich weitere noch nicht bekannte Opfer bei der Polizei melden. Ihre Angeben werden vertraulich behandelt.

Raubversuch mit Waffe in Höchst

Eine 76 und eine 65 Jahre alte Frau spazierten am Freitag gegen 18.00 Uhr auf dem Rheinauradweg in Höchst entlang, als ihnen auf Höhe des Feuerwehrhauses zwei Jugendliche auf unbeleuchteten Fahrrädern entgegen kamen. Der erste Fahrradfahrer fuhr an den Spaziergängerinnen vorbei, der zweite Fahrradfahrer stellte sich quer vor die Frauen und sagte zu diesen: „Euro“.

Täter drohte mit den Worten „Euro, Puff, Puff“

Die beiden Frauen teilten dem unbekannten Jugendlichen mit, über kein Geld zu verfügen. Da verlieh er seiner Forderung Nachdruck, indem er eine silberne Pistole aus seiner Jackentasche zog. Dabei wiederholte er seine Forderung mit den Worten: „Euro, Puff, Puff“. Als die beiden Opfer erneut mitteilten, dass sie kein Geld dabei hätten, fuhr der unbekannte Junge mit dem Fahrrad in Richtung Bruggerloch/Lustenau davon.

Beschreibung des Täters: männlich, 150 bis 160 cm groß, dünne bis normale Statur, circa 14 bis 20 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkle Haare, war dunkel bekleidet. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchst zu melden.