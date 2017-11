Landesregierung will Elektromobilität ausbauen

Die Landesregierung will die Bevölkerung dazu bringen, in Zukunft noch stärker auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. 10.000 Elektroautos sollen bis 2020 durch Vorarlberg rollen, zehn Mal so viele wie jetzt. Förderungen sollen dabei helfen.

Zwei Drittel der Vorarlberger Gemeinden haben schon eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, aber vor allem für kleine, abgelegene Orte ist so eine Investition sehr teuer. Bis 2020 sollen alle 96 Gemeinden mindestens eine Ladestation haben, sagt Mobilitätslandesrat Johannes Rauch von den Grünen. Damit dieser Plan auch aufgeht, treibt das Land mit Förderungen von einer halben Million Euro in den nächsten zwei Jahren den Ausbau von Ladestationen voran.

Land unterstützt Anschaffung von Ladestationen

Neue Ladestationen werden künftig mit bis zu 7.000 Euro unterstützt, dadurch wird etwa die Hälfte der Kosten vom Land übernommen, sagt Landeshauptmann Markus Wallner. Im kommenden Jahr können die Gemeinden die entsprechenden Anträge dafür stellen. Gefördert werden auch Ladestationen bei Mehrfamilienhäusern. ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler verspricht sich durch diese Maßnahmen einen Durchbruch an Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren.

Derzeit werden in Vorarlberg zwei Prozent aller Fahrzeuge mit Elektromotoren betrieben. Laut Landeshauptmann Markus Wallner sei das für Vorarlberg noch deutlich zu wenig, jedoch sei man österreichweit im Spitzenfeld.

Links: