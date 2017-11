Hard soll ein Hafenquartier bekommen

Bauen am Wasser: In der Bodenseegemeinde Hard soll ein Hafenquartier entstehen. Bürgermeister Harald Köhlmeier (ÖVP) stellte bei der Pressekonferenz am Dienstag aber klar, dass es auch in Zukunft keine Passagierschiffe im Binnenbecken geben soll.

Die Neugestaltung des Harder Hafenbereichs hat in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem die Vorstellung, dass künftig Passagierschiffe im Binnenbecken anlegen, sorgte bei Bürgern und den Oppositions-Parteien für Proteste. In zwei Wochen wird es dazu eine Volksabstimmung geben - mehr dazu in Harder Opposition hält an Volksabstimmung fest (vorarlberg.ORF.at; 30.6.2017).

ORF

Bürger sollen ihre Ideen einbringen

Hard will bei der Gestaltung des Zentrums und des See-Bereichs neue Impulse setzen - besonders beim Thaler-Areal, beim Strandbad und beim Hafen. Eines sei klar, betont Köhlmeier: die Harder Bevölkerung müsse in die Planung miteingebunden sein. Immerhin gelte es, das bestehende Natur- und Naherholungsgebiet zu bewahren.

Um nun neue Ideen zu sammeln, konnten vier internationale Gestaltungsbüros für den Weiterentwicklungs-Prozess gewonnen werden. Drei Büros kommen aus dem skandinavischen Raum, eines aus England. Daraus sollen in einem ersten Schritt vier unterschiedliche Zukunftsbilder entstehen. Laut Köhlmeier sind bis dahin 100.000 Euro für die Umsetzung der nächsten Schritte eingeplant.