Alkoholisierter Unfall-Lenker aufgegriffen

Ein stark alkoholisierter Unfall-Lenker ist Samstagnacht in Hittisau aufgegriffen worden. Der 51-Jährige hatte zuvor einen Autounfall in Alberschwende, er verließ den Unfallort und wurde dann von einer Polizeistreife gefunden.

Der Autolenker fuhr am Samstag gegen 23.40 Uhr auf der L 200 aus Alberschwende kommend in Richtung Müselbach. In einer Linkskurve auf Höhe Km 13,43 geriet er laut Polizei über den rechten Straßenrand. Das Fahrzeug schlitterte auf der Leitplanke entlang und kam anschließend seitlich zwischen Leitplanke und einem Waldrand zum Stillstand.

Feuerwehr Alberschwende

Der leicht verletzte Lenker verließ anschließend den Unfallort und konnte von einer Polizeistreife in Hittisau aufgegriffen werden. Der Mann wurde zum Arzt gebracht. Am Auto und an der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden.