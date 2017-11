Kontrahenten mit Messer verletzt: Zeuge gesucht

Die Polizei Hard sucht nach einer Auseinandersetzung unter Asylwerbern nach einem Zeugen. Dieser dürfte am späten Freitagabend an der gegenüberliegenden Bushaltestelle gewartet haben, als ein 20-Jähriger einen 33-Jährigen mit einem Messer attackiert haben soll.

Laut Polizei dürfte der Zeuge zur Tatzeit, am Freitagabend gegen 22.15 Uhr, an der gegenüberliegenden Haltestelle Schäferhof an der Hofsteigstraße auf einen Linienbus Richtung Lauterach gewartet haben. Der 20- bis 25-Jährige mit Vorarlberger Dialekt stieg den Angaben zufolge anschließend in einen Linienbus in Richtung Lauterach ein. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hard (Tel. +43 (0) 59 133 8125) zu melden.

Fünf Beteiligte an Auseinandersetzung

Bei der Auseinandersetzung erlitt ein 33-jähriger Asylwerber aus Somalia eine zwölf Zentimeter lange, oberflächliche Schnittverletzung und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 20-jährigen Asylwerber aus Somalia. Die Tat dürfte in Zusammenhang mit einer abendlichen Kontrolle in einer Asylunterkunft stehen, so die Polizei, im Zuge derer Alkohol- und Cannabis-Konsum festgestellt worden war.

Insgesamt gerieten laut Polizei fünf Männer zwischen 20 und 33 Jahren - vier somalische Staatsangehörige und ein Österreicher - in der Unterkunft aneinander. Der Streit eskalierte laut Polizei später, als die fünf an der Bushaltestelle bei einem Zigarettenautomaten wieder aufeinandertrafen - mehr dazu in: Streit mit Messerattacke: 33-Jähriger verletzt.