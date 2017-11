Hallenradsport-WM: Radballer steuern Titel an

Bei der Hallenradsport-WM in Dornbirn fallen heute die letzten Entscheidungen. Im Radball haben Patrick Schnetzer und Markus Bröll die Vorrunde nach einem 5:3-Erfolg gegen die Schweiz als Gruppensieger beendet.

Die Chancen auf den fünften WM-Titel in Folge sind absolut intakt, sagt Markus Bröll nach dem Einzug ins Halbfinale: „Wir sind seit dem ersten Spiel super ins Turnier gestartet, es hat besser gepasst als erwartet und wir sind jetzt super vorbereitet. Jetzt können wir nur noch spielen, können nichts mehr verändern, jetzt müssen wir einfach Gas geben.“ Die letzten Medaillen-Entscheidungen sehen Sie ab 15.05 live in ORF Sport plus und auch Radio Vorarlberg berichtet live aus der Dornbirner Messehalle.

Kunstrad: Adriana Mathis fuhr zu Bronze

Am Samstag hatte die 23-Jährige Adriana Mathis aus Meiningen die Bronze-Medaille im Kunstrad-Einer geholt, die insgesamt vierte WM-Medaille ihrer Karriere- mehr dazu in: Hallenradsport-WM: Mathis holt Bronze.

M. Shourot

Link: