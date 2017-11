Streit mit Messerattacke: 33-Jähriger verletzt

Bei einer Auseinandersetzung an einer Bushaltstelle in Hard ist in der Nacht auf Samstag ein 33-jähriger Asylwerber mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei wurde er von einem 20-Jährigen am Oberkörper getroffen. Vorausgegangen war offenbar ein Streit in einer Asylunterkunft.

Der 33-jährige Asylwerber aus Somalia erlitt nach Polizeiangaben eine zwölf Zentimeter lange oberflächliche Schnittverletzung und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden, beim mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 20-jährigen Asylwerber aus Somalia. Da anhand der Erstinformationen der Polizei der Tathergang zunächst nicht klar war, waren gleich mehrere Streifen zum Ort der Auseinandersetzung beordert worden.

Offenbar Zusammenhang mit Kontrolle in Unterkunft

Die Tat dürfte in Zusammenhang mit einer abendlichen Kontrolle durch einen Mitarbeiter der Caritas stehen, so die Polizei, im Zuge derer Alkohol- und Cannabis-Konsum in einer der Wohnungen der Asylunterkunft festgestellt worden war. Daraufhin gerieten gegen 22.20 Uhr fünf männliche Personen zwischen 20 und 33 Jahren - vier somalische Staatsangehörige und ein Österreicher - in der Unterkunft aneinander. Der Streit eskalierte laut Polizei später, als die fünf Personen an der Bushaltestelle bei einem Zigarettenautomaten wieder aufeinandertrafen.