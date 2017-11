Hallenradsport-WM: Adriana Mathis holt Bronze

Bei der Hallenradsport-WM in Dornbirn feiert Österreich die erste Medaille: Die Vorarlbergerin Adriana Mathis holt vor heimischem Publikum Bronze im Kunstrad-Einer. Für die 23-Jährige aus Meiningen ist es bereits die vierte WM-Medaille in ihrer Karriere.

Gold und Silber im Kunstrad-Einer gehen in Dornbirn an die beiden deutschen Kunstradfahrerinnen Milena Slupina und Viola Brand. Mathis fährt eine souveräne Kür bis zur letzten Minute - doch kurz vor Schluss gerät sie kurz vom Rad. Mit einem Abstand von knapp 30 Punkten zur Gesamtvierten reicht es jedoch locker für Platz drei.

Adriana Mathis galt bereits im Vorfeld als Anwärterin auf eine Medaille. Die Bronzemedaille bei der Heim-WM in Dornbirn ist ihre insgesamt vierte WM-Medaille - und die zweite bronzene. Bei der WM 2015 gewann Mathis sogar Gold, 2016 musste sie wegen einer schweren Knieverletzung pausieren.

Kunstrad-Vierer kam auf Platz vier

Bei der ersten Entscheidung der Hallenradsport-WM im Kunstradfahren am Freitag war Vorarlberg bei der Medaillenvergabe noch leer ausgegangen. Das Quartett Leonie Huber, Lea Schneider, Julia Wetzel und Lukas Schneider aus Höchst kam auf den vierten Platz - hinter der Schweiz, Deutschland und der Slowakei.

Die Radballer Patrick Schnetzer/Markus Bröll haben am Freitag den Kampf um ihre fünfte WM-Goldene in Serie gestartet. Das Finale im Radball findet am Sonntag statt.

Hallenrad-WM Im Interview zu sehen sind Adriana Mathis und der Höchster Radballer Markus Bröll.

130 Sportler aus 20 Nationen

Insgesamt 130 Sportler aus 20 Nationen kämpfen seit Freitag in Dornbirn um die Medaillen. Die österreichischen Teilnehmer kommen allesamt aus Vorarlberg. Das Stadion in der Messehalle 11 bietet mit vier großen Tribünen über 3.000 Sitzplätze. Die Veranstalter erwarten an drei Wettkampftagen rund 10.000 Zuschauer. Es ist bereits die dritte Hallenradsport-WM, die in Vorarlberg stattfindet.

