Prozess gegen ehemaligen Tiroler Richter

Vor dem Landesgericht Feldkirch muss sich heute ein ehemaliger Bezirksrichter aus Tirol verantworten. Dem 65-jährigen Pensionisten wird unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen. Aus Befangenheitsgründen findet der Prozess in Vorarlberg statt.

Es ist keine gewöhnliche Anklage, mit der sich der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Andreas Böhler heute befasst. Immerhin sitzt ihm auf der Anklagebank ein ehemaliger Amtskollege gegenüber, der mehr als 36 Jahre lang als Straf- und Zivilrichter in Tirol tätig war. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann neben Amtsmissbrauch auch die Unterdrückung von Urkunden und Beweismittel vor.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, für ihn sei die Anklage aus heiterem Himmel gekommen. Er gibt zwar zu, Verhandlungen auf teils unorthodoxe Weise geführt zu haben, wissentlich gegen bestehende Vorschriften habe er aber nie verstoßen. Ein Beispiel: In einem Verfahren gegen einen englischsprachigen Angeklagten wurde von der Staatsanwaltschaft ein Dolmetscher beantragt. Der Richter wies diesen Antrag ab – mit der Begründung: er werde selbst übersetzen, da er die Sprache fließend beherrsche. Er sei damals der Meinung gewesen, dass er damit nach Vorschrift handle. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte, denn eine Änderung in der Strafprozessordnung macht mittlerweile die Hinzuziehung eines Dolmetschers in so einem Fall zur Pflicht.

„Habe nicht jedes Mail genau durchgelesen“

Die Frage von Richter Böhler, ob der Angeklagte gerade am Ende seiner beruflichen Laufbahn immer über die neusten Gesetzesänderungen informiert gewesen sei, bejaht der seit heuer pensioniert Richter grundsätzlich. Er habe regelmäßig Fortbildungen absolviert, aber vielleicht nicht jedes Mail, dass Gesetzesänderungen betroffen hat, genau durchgelesen. Sein Anwalt bringt es folgendermaßen auf den Punkt: Die Einhaltung von sämtlichen Verhandlungs-Vorschriften sei für Richter in der Praxis kaum möglich.

Momentan werden Zeugen befragt, unter ihnen auch einige Bezirksanwälte. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.