Gaißauer entscheiden über Sportplatz

In Gaißau stimmt die Bevölkerung heute darüber ab, ob die Sportanlage Rheinblick saniert werden soll oder ob eine neue Sportanlage am östlichen Ortsrand gewünscht ist. Die SPÖ hat die Volksabstimmung initiiert - die Entscheidung ist politisch aufgeladen.

Die SPÖ hat über 400 Unterschriften für die Volksabstimmung gesammelt und diese damit initiiert. Sie ist klar gegen eine neue Sportstätte am östlichen Ortsrand, sie spricht sich für eine Generalsanierung des jetzigen Platzes aus. Mit innovativen Lösungen könnte der Fußballplatz wieder attraktiv gemacht werden, sagt Egon Gmeiner (SPÖ).

Kritisch sieht er auch den Bodenverbrauch bei der Variante „Neue Sportstätte“. Gaißauer Ackerland sei zu wertvoll, um darauf Fußball zu spielen. Aber auch die Frage der Steuergeld-Verschwendung wird ins Rennen gebracht. Die neue Sportanlage kostet laut Gemeinde 1.634.000 Euro. Hinzu kommen 500.000 Euro für den Grundstückserwerb. Die Generalsanierung des alten Standortes würde laut Gemeinde 1.379.600 Euro kosten.

ÖVP und FPÖ: Zeitgemäßte Anlage nur am Ortsrand

Bürgermeister Reinhold Eberle - und mit ihm seine Partei ÖVP und auch die FPÖ - wollen die Verlegung des Fußballplatzes an den östlichen Ortsrand in die Grünzone. Eberle sieht das Projekt als große Chance für die Gemeindeentwicklung.

Für den Bürgermeister ist zudem klar, dass eine zeitgemäße Sportanlage nur an einem neuen Standort möglich ist. Der derzeitige Fußballplatz sei mit seinen 50 x 97 Meter zu klein, und der Alte Rhein mache es unmöglich, das Fußballfeld zu vergrößern, so Eberle.

Das sieht auch der SV Gaißau so. Die vom Verband und dem ÖFB geforderten 64 x 105 m seien am bisherigen Standort nicht möglich. Zudem wird auch immer wieder die Sicherheit - vor allem der Kinder - ins Spiel gebracht. Derzeit müssen die Spieler über die Straße, um zu den Umkleidekabinen zu gelangen.

Stimmberechtigt sind 1.392 Gaißauer - alle Personen über 16 Jahren mit österreichischer oder einer EU-Staatsbürgerschaft und mit Hauptwohnsitz in Gaißau. Das Wahllokal in der Volksschule ist bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nächste Volksabstimmung in Hard

Nach der Abstimmung in Gaißau zum Fußballplatz am Sonntag steht bereits die nächste Volksabstimmung in den Startlöchern. In Hard wird am 10. Dezember über die Nutzung des Harder Binnenbeckens abgestimmt - mehr dazu in Volksabstimmung über Binnenbecken (vorarlberg.ORF.at; 21.8.2017)

Insgesamt sind Volksabstimmungen in Vorarlberg eher selten. Die erste und wohl auch bekannteste Volksabstimmung in Vorarlberg war bereits 1919. Damals ging es nach dem ersten Weltkrieg um die Frage, ob sich Vorarlberg der Schweiz anschließen soll. 81 Prozent waren damals für den Anschluss. Danach gab es noch zwei weitere Vorarlberg-weite Volksabstimmungen. Im Jahr 1956 wurde über das Betriebstaktionengesetz abgestimmt.

Erst- und einmalig innerhalb der letzten 100 Jahre hat das Vorarlberger Landesvolk ein vom Landtag beschlossenes Gesetz durch Volksabstimmung mit eindeutiger Mehrheit abgelehnt. 1980 kam es auf Landesebene zur Volksabstimmung über die Stärkung der Stellung des Landes. 69,32 Prozent der Wähler war für die Stärkung der Länder.

36 Volksabstimmungen auf Gemeindeebene

Weit öfter stimmte das Volk auf Gemeindeebene ab. Bislang gab es in Vorarlberg 36 Volksabstimmungen nach dem Gemeindegesetz. Die erste war 1966 in Alberschwende. Die Frage an die Bevölkerung war damals: „Soll die Gemeinde Alberschwende die Ausfallhaftung für ein ERP-Darlehen der Brüggelekopf Berg- und Schilift-Ges.m.b.H &Co KG im Betrag von 2 Mio S übernehmen?“

