Bühnenbildner Paul Brown gestorben

Die Bregenzer Festspiele trauern um Kostüm- und Bühnenbildner Paul Brown, Schöpfer der Kulisse zur Seebühnenoper „Aida“ (2009/2010). Brown starb am Montag vergangener Woche im Alter von 57 Jahren an einer Krebserkrankung.

Brown war an renommierten Opernhäusern tätig, darunter die Deutsche Oper Berlin, das Royal Opera House Covent Garden und die Metropolitan Opera New York.

Riesige blaue Füße

Der aus Wales stammende Künstler stellte für die Bregenzer Festspiele zwei riesige blaue Füße auf die Seebühne, eine in Trümmern liegende Freiheitsstatue. Er zeichnete auch für die Kostüme für die Verdi-Oper verantwortlich.

„Sein eindrucksvolles und spektakuläres Bühnenbild für Aida bleibt für immer in Erinnerung. Er kämpfte mit Leidenschaft und Sachverstand für die Umsetzung seiner Ideen“, so Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, in einer Aussendung.

