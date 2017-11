Harte Drogen bei Jugendlichen out

Im Vorjahr hat es laut aktuellem Drogenbericht in Vorarlberg elf Todesfälle aufgrund von Drogenkonsum gegeben. Jugendliche und junge Erwachsene konsumieren weniger harte Drogen als noch vor einigen Jahren, so die Experten.

Der Drogenkonsum in Vorarlberg verläuft stabil. Die elf Drogentoten im Vorjahr sind zwar vier Todesfälle weniger als noch im Jahr davor, laut Suchtabteilung des Landes entspricht das aber dem langjährigen Mittel.

Während etwa jeder dritte junge Mensch Konsumerfahrungen mit Cannabis habe, lasse die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen immer öfter die Finger von harten Drogen, sagt Neubacher. Heroin scheint für junge Leute unattraktiv zu sein, so Neubacher. Im Jahre 2004 hätten noch 40 Prozent der Risikokonsumenten in dieser Altersgruppe Heroin genommen, im Vorjahr ist diese Zahl auf zehn Prozent zurückgegangen.

Hohe Abhängigkeit von Opioiden

Neubacher geht davon aus, dass es in Vorarlberg zwischen 1.000 und 1.600 Personen gibt, die von Opioiden - in der Regel Heroin - abhängig sind. Das sei im Bundesländervergleich eine verhältnismäßig hohe Zahl und liege unter anderem an der Nähe zur Schweiz.

Positiv ist dafür laut Neubacher, dass die Mehrheit der betroffenen Personen in Behandlung sei. Zwei Drittel der Betroffen könne man mit verschiedenen Behandlungsangeboten erreichen.

