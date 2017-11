Autofahrer stoppen Alko-Lenker

Zwei beherzte Autofahrer haben am Dienstag in Müselbach einen alkoholisierten Autolenker am Weiterfahren behindert. Die zwei Männer waren dem 48-Jährigen, der 1, 44 Promille Alkohol im Blut hatte, ab Alberschwende gefolgt.

Laut Polizei fuhr der Alko-Lenker am frühen Dienstagmorgen mit seinem Pkw durch den Citytunnel in Bregenz auf die A14. Im Bereich Weidachknoten fuhr er gegen den dort befindlichen Fahrbahnteiler. Dadurch wurden der Fahrbahnteiler und das Auto beschädigt. Ohne den Unfall zu melden, setzte der Lenker seine Fahrt auf der Autobahn fort. Am Unfallort blieb sein vorderes Kennzeichen zurück. Bei der Ausfahrt Dornbirn Nord verließ er nach Angaben der Polizei schließlich die Autobahn und fuhr weiter durch den Achraintunnel nach Alberschwende.

Bei Bushaltestelle gestoppt

Zwei Männer, die mit einem Firmentransporter ab Alberschwende unmittelbar hinter dem Lenker unterwegs waren, erkannten die Gefahr und konnten ihn durch ständiges Anhupen bewegen, in die Bushaltestelle auf Höhe „Krönelekreuzung“ in Müselbach zu fahren. Sie parkten ihr Fahrzeug unmittelbar vor dem Pkw und konnten dadurch eine Weiterfahrt verhindern.

Führerschein abgenommen

Auf seiner Fahrt in Richtung Egg kam der stark alkoholisierte Mann nach Zeugenaussagen mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Nur mit viel Glück sei es zu keinem Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen. Die verständigte Polizeistreife stellte beim Lenker einen Alkoholgehalt von 1,44 Promille fest. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Ihm winkt eine Anzeige.