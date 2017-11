ZIMM Maschinenelemente wächst erneut

Die ZIMM Maschinenelemente GmbH & Co KG kann ihren Umsatz erneut steigern. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, wird ein Gesamtumsatz von 21 Millionen Euro erwartet - ein Plus von zehn Prozent.

Schon im letzten Jahr stieg der Umsatz des Spindelhubgetriebe-Herstellers um 15 Prozent. Mit der zu erwartenden Ertragssituation zeigt sich der geschäftsführende Gesellschafter Gunther Zimmermann zufrieden.

Stabiler Markt und Investitionen

Ein Grund, dass dieser positive Trend anhält, ist laut Unternehmensangaben das stabile Wachstum von internationalen Maschinen- und Anlagenbauern, die zu den wichtigsten Kunden von ZIMM gehören. Dazu kommt, dass das Unternehmen zuletzt die Vertriebsaktivitäten erheblich verstärkt und dafür Personal aufgestockt hat. Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der Mitarbeiter von 110 auf 125 gestiegen.

Neben der Aufstockung des Personalstandes im Vertrieb habe ZIMM in den vergangenen drei Jahren „viel Basisarbeit“ geleistet, sagte Zimmermann, was jetzt ebenfalls zum Wachstum des Unternehmens beitrage. So habe man sich dazu entschieden, sich zukünftig nur noch auf den Bereich Spindelhubgetriebe zu ikonzentrieren und den Bereich Antriebssysteme oder diverse Handelsprodukte auslaufen zu lassen. Gleichzeitig seien viele interne Betriebsabläufe optimiert worden, was zu noch kürzeren Lieferzeiten und zu noch mehr Termintreue geführt habe. „Gerade am Absatzmarkt Italien wird Termintreue äußerst positiv aufgenommen.“

Ebenso sollen sich die Millionen-Investitionen in den Maschinenpark und in die EDV-Systeme positiv ausgewirkt haben, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Links: