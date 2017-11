Großbrand in Hard: Zwei Katzen gerettet

Bei einem Großbrand in einer Wohnanlage in Hard ist am Dienstag eine Wohnung im Dachgeschoss komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand und auch zwei Katzen konnten rechtzeitig gerettet werden.

Die Feuerwehr Hard war am Dienstagmittag zu einem Zimmerbrand gerufen worden. Bereits auf der Hinfahrt stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Wohnungsbrand handelt, der bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte. Daraufhin alarmierte der zuständige Feuerwehrkommandant, Manfred Lerchenmüller, die Feuerwehren Fußach, Höchst und Lauterach zusätzlich.

Katzen hatten sich unterm Bett versteckt

Während sich die Bewohner alle rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten konnten, mussten die Wohnungsbesitzer zwei Katzen zurücklassen. Die Feuerwehrmänner, die mit Drehleiter und schwerem Atemschutz im Einsatz waren, konnten die beiden Tiere aber unverletzt retten. Die Katzen hatten sich unter einem Bett versteckt.

Die Dachwohnung ist völlig ausgebrannt und unbewohnbar. Die anderen Bewohner des Hauses konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Heizung und Strom funktionieren noch.