Polizei warnt erneut vor Einbrechern

Seit Anfang November sind in Vorarlberg bei der Polizei 30 Einbrüche in Wohnräumen angezeigt worden. Die Tatzeiten lagen sowohl in der Dämmerungszeit als auch tagsüber. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Nach Polizeiangaben sind 14 Einbrüche im Bezirk Bregenz verübt worden, zwölf im Bezirk Dornbirn, drei im Bezirk Feldkirch und einer im Bezirk Bludenz.

Hilfe der Bevölkerung von Bedeutung

Man sei verstärkt mit Streifen unterwegs und führe auch schwerpunktmäßige Kontrollen durch, heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion. Dennoch sei die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Verhinderung und Aufklärung solcher Straftaten.

Die Polizei ersucht die Bevölkerung deshalb erneut, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle unter Verwendung des Notrufes „133“ zu melden. Es seien keine Nachteile für die Anrufer zu erwarten, sollte sich der vermeintliche Einbruch als ein anderer, letztendlich harmloser Sachverhalt darstellen.

Präventionstipps der Polizei: