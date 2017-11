Polit-Schmierereien in Dornbirn

In der Nacht vom 13. auf den 14. November haben Unbekannte die Wände der Stadtgarage in Dornbirn beschmiert und beschädigt. Die Aktion richtet sich laut Polizei gegen die neue Bücherei in Dornbirn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mehrere Stellen rund um die Innenstadt, insbesondere bei der Stadtgarage in Dornbirn wurden mit den Worten „Neue Bücherei? Nein!“ und dem Kürzel „DK“ beschmiert. Die Kritzelei am Aufgang der Garage erfolgte laut Polizei in der Nacht zwischen Montag, dem 13. und Dienstag, dem 14. November.

Die Polizei bittet um Hinweise: telefonisch +43 5572 22200 oder persönlich bei der Stadtpolizei

Die Stadtpolizei Dornbirn ersucht die Bevölkerung, Beobachtungen von verdächtigen Bewegungen in diesem Zeitraum zu melden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.

Gegen den Bau der neuen Stadtbücherei

Vor allem die Aussage der Schmiererei, die sich gegen den Bau der neuen Stadtbücherei richtet, stößt bei den Stadtverantwortlichen auf Unverständnis.

Stadt Dornbirn

Die neue Bücherei wird übrigens nicht von der Stadt selbst, sondern anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Dornbirner Sparkasse von der Bank finanziert.

Die Stadtbücherei ist eine wichtige Anlaufstelle nicht zuletzt für Kinder, Familien und Schulen, die neben den verschiedenen Medien auch Kompetenz im Medienverhalten vermittelt und damit einen bedeutenden Bildungsauftrag für die gesamte Bevölkerung erfüllt.