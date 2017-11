Dachstuhlbrand: Großeinsatz in Dornbirn

In einem Haus in Dornbirn-Wallenmahd ist in der Nacht auf Montag gegen 4 Uhr früh ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Laut Polizei konnten sich die Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Beamten niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, in den nächsten Stunden werden Brandermittler vor Ort sein um nach dem Grund für das Feuer zu suchen.

Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. In dieser Zeit war die L 190 zwischen Dornbirn und Hohenems gesperrt. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort. Der Dachstuhl wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.