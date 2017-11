Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen in Lustenau

Bei einem Auffahrunfall in Lustenau mit vier beteiligten Fahrzeugen wurde am Sonntag eine Person verletzt. Aufgrund eines Staus kam es zu der Kollision. Und in Hard wurde eine Mopedfahrerin von einem Pkw übersehen.

Der Auffahrunfall hat sich Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Rheinbrücke in Richtung Schweiz ereignet. Das erste Fahrzeug musste aufgrund einer Staubildung bei der Einreise nach St. Gallen mitten auf der Rheinbrücke anhalten, heißt es bei der Polizei. Zwei weitere Fahrzeuge schlossen ebenfalls auf die Kolonne auf.

Ein 42-jähriger, in Arbon wohnhafter PKW-Lenker, der ebenfalls über die Grenze fahren wollte, reagierte zu spät und fuhr auf das letzte stehende Fahrzeug der Kolonne auf, wodurch dieses in das davor stehende Fahrzeug geschoben wurde und dieses wiederum mit einem weiteren davor stehenden PKW kollidierte. Der PKW-Lenker, der den ersten heftigen Anprall verspürte, wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

16-jähriges Mädchen brach sich rechten Unterarm

Bei einem Verkehrsunfall in Hard wurde am Sonntag eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzt. Sie wurde von einer Pkw-Lenkerin übersehen, die aus einer Seitenstraße in die Hofsteigstraße einbog. Sie konnte den Zusammenstoß mit dem Mädchen trotz einer Vollbremsung nicht mehr vermeiden. Die 16-Jährige stürzte laut Polizei zu Boden und brach sich dabei den rechten Unterarm. Sie wurde ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert.