Wahlkampfstimmung pur in Gaißau

Die Volksabstimmung zum Fußballplatz in Gaißau ist derzeit ein Dauerbrenner in der Rheindelta-Gemeinde. Bürgermeister Reinhold Eberle (ÖVP) brachte es bei der Podiumsdiskussion am Freitag auf den Punkt: Derzeit werde in Gaißau mehr Wahlkampf betrieben als bei einer Gemeindewahl.

Dauerthema in Gaißau ist derzeit die bevorstehende Volksabstimmung (26. November) über die Standortfrage des Fußballplatzes. ÖVP und FPÖ setzen sich schon lange für eine neue Sportanlage am östlichen Ortsrand ein. Doch diesen Plänen kam die SPÖ in die Quere. Sie will die Generalsanierung des alten Standortes und sammelte über 400 Unterschriften für eine Volksabstimmung.

Volksabstimmung hat Seltenheitswert

Während in der benachbarten Schweiz - Gaißau liegt genau an der Schweizer Grenze - Volksabstimmungen zum politischen Alltag gehören, ist eine Volksabstimmung in Österreich etwas Außergewöhnliches. Das sehe man am Beispiel Gaißau, sagt Eberle. Derzeit werde in seiner Gemeinde mehr Wahlkampf betrieben als bei einer Gemeindevertretungswahl.

Bürgermeister im Gespräch mit dem ORF ÖVP-Bürgermeister Reinhold Eberle im ORF-Gespräch mit Bruno Schratzer. Eberle ist für den neuen Standort und sieht sich derzeit im Wahlkampf.

ÖVP und FPÖ für Verlegung, SPÖ dagegen

Politisch sind die Fronten klar: ÖVP und FPÖ wollen die Verlegung des Fußballplatzes an den östlichen Ortsrand in die Grünzone. ÖVP-Bürgermeister Reinhold Eberle sieht das Projekt als große Chance für die Gemeindeentwicklung. Am jetzigen Standort beim Alten Rhein sei das aufgrund der Größe nicht möglich.

Die SPÖ, die die Volksabstimmung ins Rollen brachte, spricht sich für eine Generalsanierung des jetzigen Platzes aus. Mit dem Bürgermeister-Modell werde wertvolle Gaißauer Ackerland fürs Fußballspielen verwendet - mehr dazu in Fußballplatz-Streit führt zu Volksabstimmung (vorarlberg.ORF.at; 3.11.2017)

Gmeiner im ORF-Gespräch Egon Gmeiner (SPÖ) spricht sich gegen einen neuen Standort aus. Hier im Gespräch mit ORF-Redakteur Bruno Schratzer

Volksabstimmung am 26. November

Am Freitag fand zur Fußballplatz-Verlegung eine Podiumsdiskussion in der Rheinblickhalle in Gaißau statt. Die Bevölkerung konnte sich dort aus erster Hand informieren. Die Volksabstimmung findet am 26. November statt, das Ergebnis ist bindend.