Kulturpreis ging an alle Nominierten

Bei einer Gala ist am Freitag der „Kulturpreis Vorarlberg“ in der Sparte Jazz verliehen worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis ging aber nicht wie gewöhnlich an eine Person, sondern an alle Nominierten.

Die nominierten Musiker hatten sich kurzerhand entschlossen, beim Auswahlverfahren als gemeinsame Band aufzutreten. Dies widerspreche zwar einerseits dem Wettbewerbsgedanken, zeige aber gleichzeitig, was im Jazz möglich sei, so die international besetzte Jury. Nicht zufällig trage daher auch die von Benny Omerzell präsentierte Komposition den Titel „Birds of a Feather“.

„Magischer Moment des Miteinander“

Spannend war für die Jury, in welcher Form die einzelnen Bandmitglieder als Solisten mit eigenen Kompositionen und Improvisationen ihre individuelle Musikalität und Kreativität innerhalb der Band herauskristallisierten. Die internationale Jury vertrat einstimmig die Ansicht, dass dieser „magische Moment des Miteinander“ honoriert werden muss.

Mittelberger

Die sieben Nominierten:

Multiinstrumentalist Johannes Bär

Saxophonist Andreas Broger

Saxophonist Fabio Devigili

Schlagzeuger Martin Grabher

Songwriterin Veronika Morscher,

Pianist Benny Omerzell

Vibraphonist David Soyza

Anerkennungspreise gingen an Morscher und Soyza

Mit den Anerkennungspreisen in der Höhe von € 2.500 Euro wurden heuer Veronika Morscher und David Soyza gewürdigt. Veronika Morscher (Jg. 91) lebt derzeit in Köln und hat bereits mit einigen CD Produktionen auf sich aufmerksam gemacht. Ebenso überzeugt hat die Jury David Soyza (Jg. 94). Seine Komposition „Two Faces“ spielte mit Kontrasten und einer Gegensätzlichkeit, die in der Doppelbegabung des Musikers als Vibraphonist und Sänger selbst angelegt ist.

Jedes Jahr eine andere Sparte

Der Kulturpreis Vorarlberg ist eine Initiative von Casino Bregenz zusammen mit der Sparkasse Bregenz mit Unterstützung des Landes Vorarlberg sowie dem ORF Vorarlberg. Der Kulturpreis Vorarlberg unterstützt innovative Formate und Genres, der Preis soll jungen, aufstrebenden Künstlern eine würdige Plattform bieten, um ihr künstlerisches Schaffen zu präsentieren. Der Kulturpreis Vorarlberg wird jährlich vergeben, die zu prämierende Kunstgattung wird dabei jedes Jahr neu definiert. Die Sparte Film wird die nächste Kategorie für den Kulturpreis Vorarlberg 2018 sein.

