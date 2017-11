Seilbahnen: Comploj legt Funktion zurück

Markus Comploj legt seine Funktion als Fachgruppenobmann der Seilbahnen zurück und verlässt auch die Bergbahnen Brandnertal. Er wird im Sommer 2018 in den eigenen Familienbetrieb wechseln.

Comploj wechselt in die Geschäftsleitung der Holding Getzner, Mutter & Cie. Er sei im Familienunternehmen selbst Gesellschafter und darum schon bisher eng damit verbunden, sagt Comploj im ORF Vorarlberg-Interview. In den vergangenen Wochen habe sich die Möglichkeit ergeben, im Unternehmen mitzuwirken. Dass der Wechsel so schnell erfolgen wird, sei aber auch für ihn überraschend.

Der 40-Jährige ist seit 2013 Geschäftsführer der Bergbahnen Brandnertal und seit einigen Monaten Fachgruppen-Obmann der Seilbahner.

