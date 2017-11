Alko-Lenker verursacht Unfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Lochau wurden Mittwochabend drei Personen leicht verletzt. Beim Einbiegen in eine Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Einer der Lenker war alkoholisiert.

Ein 37-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 18.35 Uhr in Lochau-Tannenbach von einer Tankstelle kommend in die Bregenzerstraße ein. Ein aus Richtung Deutschland kommender Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug an um dem Pkw-Lenker das Einbiegen zu ermöglichen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Lochau fahrenden 55-jährigen Pkw-Lenker.

Positiver Alkoholtest

Drei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Alko-Test beim 55-Jährigen verlief positiv.

Vierjähriger erleidet Schädelbasisbruch

Bei einem Unfall im Messepark erlitt ein vierjähriges Kind Anfang November einen zuerst unbemerkten Schädelbasisbruch. Die 31-jährige Mutter war zusammen mit ihrem Sohn im Sportgeschäft Hervis. Dort befand sich eine Laufbahn, auf der zwei Schüler zwischen 12 und 14 Jahren für einen Wettlauf übten. Der Vierjährige überquerte unmittelbar vor den heranlaufenden Jugendlichen die Laufbahn und wurde dabei unabsichtlich niedergestoßen.

Da das Kind anfangs keine Verletzungen zu haben schien, wurden keine Daten ausgetauscht. Nachträglich stellte sich beim Kind jedoch ein Schädelbasisbruch heraus. Die beiden Jugendlichen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.