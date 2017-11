Einbürgerungen um fünf Prozent gesunken

Entgegen der österreichweiten Entwicklung geht in Vorarlberg die Zahl der Einbürgerungen zurück. In den ersten neun Monaten des heurigen Jahres liegt das Minus bei fünf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 wurde laut Statistik Austria die österreichische Staatsbürgerschaft an insgesamt 6.856 Personen verliehen. Insgesamt gab es um 578 Einbürgerungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das ist ein Plus von 9,2 Prozent.

Vorarlberg gehört neben Oberösterreich und Tirol zu jenen drei Bundesländern, in denen die Zahl der Einbürgerungen heuer gesunken ist. 321 Personen wurden im Land eingebürgert. Das sind fünf Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Erforderliche Deutschkenntnisse

Ein Hauptgrund für den Rückgang sieht Integrationslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) daran, dass von Seiten des Landes konsequent Wert auf Deutschkenntnisse gelegt werde. Das könne dazu führen, dass einige Ansuchen auf die Staatsbürgerschaft wieder zurückgestellt würden.

Zudem gehe insgesamt die Zahl jener, die eine Einbürgerung anstreben, einfach zurück. so Schwärzler.

