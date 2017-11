AK warnt vor gefälschter Gerichtspost

Derzeit erhalten viele Vorarlberger Post vom Gericht. Die täuschend echten Vollstreckungsbescheide, die mit einer Zahlungsaufforderung einhergehen, sind jedoch Fälschungen, warnt die Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg.

Die Betrüger und damit Verfasser dieser Briefe gehen laut AK professionell vor. Stempel, Unterschrift und der Schriftzug „Justiz“ lassen auf den ersten Blick tatsächlich glauben, man habe es mit einem Amtsschreiben zu tun.

Inhaltlich ist die Rede von „Forderungsnummer“ und „Vollstreckungsbescheid“. Ein Zahlungsbefehl der „Gerichtsvollzieherverteilungsstelle“ liegt praktischerweise bei. So kann der Empfänger die geforderten 373,49 Euro gleich überweisen. Wofür er diese bezahlen soll, geht aus dem Schreiben aber nicht hervor. Auch sonst strotze es nur so vor Unsinn und frei erfundenen Paragraphen, so AK-Konsumentenberater Franz Valandro. Er rät dazu, sich beim geringsten Zweifel an die AK Vorarlberg zu wenden und keinen Cent zu überweisen.

Beispiele für die Betrüger-Post: