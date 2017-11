HIV-Infizierte kämpfen weiter mit Ausgrenzung

Rund 450 Vorarlberger sind mit dem HI-Virus infiziert - jährlich kommen etwa zehn Neuinfektionen dazu. Immer noch haben Betroffene laut Aidshilfe Vorarlberg mit Diskriminierung zu kämpfen. Nun startet eine neue Aufklärungskampagne.

HIV-Infizierte werden laut Renate Fleisch von der Aidshilfe Vorarlberg immer noch an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Das gehe sogar soweit, dass die Betroffenen ihre Infektion verschweigen müssen. Bei der Aidshilfe rate man den Betroffenen, sich nicht zu outen, weil Diskriminierungen zu befürchten seien - das könne bis zu einer Kündigung am Arbeitsplatz gehen.

Ungleichbehandlungen auf vielen Ebenen

Aber auch bei der medizinischen Versorgung stelle man immer noch Ungleichbehandlungen fest. Dabei gehe es um herablassende Behandlung und Kommentare, Terminverschiebungen auf den letzten Platz oder um verstärkte Sicherheitsmaßnahmen übertriebener Art, so Fleisch. In einem Diskriminierungsregister werden solche Fälle dokumentiert und die Aidshilfe führt in den betroffenen Einrichtungen Aufklärungsgespräche durch, um die Ängste und Irrtümer zu beseitigen.

Kostenlose und anonyme Tests jeden Dienstag und Donnerstag, 17.00 bis 19.00 Uhr, in der Aidshilfe Vorarlberg (Kaspar-Hagen-Straße 5, Bregenz); keine Voranmeldung erforderlich

Viele Aktionen zur Sensibilisierung

Um auch die Bevölkerung zu sensibilisieren, gibt es in den nächsten vier Wochen viele Aktionen - wie eine große Aids-Gala am 22. November im Theater Kosmos, Flyer-Kampagnen und Kondom-Verteilung-Aktionen. Und der europäischen HIV-und Hepatitis-Testwoche (vom 17. bis 24. November) werden gratis HIV-Schnelltests durchgeführt. Ziel ist es , die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken. Derzeit infizieren sich in Österreich ein bis zwei Personen pro Tag mit dem HI-Virus.

In Vorarlberg wurden im Vorjahr 14 Neuinfektionen entdeckt. Insgesamt erkrankten 146 Menschen an Aids, 78 davon sind verstorben.

Aktivitäten zum Weltaidstag am 1. Dezember und zur European Testing Week 2017

- ab 13. November.: VVVmobil Buskampagne: Bespielen der Monitore in allen Bussen in Vorarlberg für bis zu 3 Wochen

- 17. bis 24. November: Europäische HIV- und Hepatitis-Testwoche

- 20. November bis 3. Dezember: Screen am Vorarlberger Landesmuseum und am Kunsthaus Bregenz

- 22. Dezember: AIDS-Gala im Theater Kosmos (Kartenreservierungen beim Theater Kosmos, www.theaterkosmos.at oder unter Tel. 05574/44034.)

- 24. November bis 30. November: Lustboxaktion startet offiziell mit dem Wochenende in 12 Lokalen und 3 Trafiken, an zwei Wochenenden wird die Box befüllt

- 29. November bis 7. Dezember: Infotisch, Transparent, Spiegel-Paravent im Foyer im Landhaus Bregenz

- 30. November bis 1. Dezember: Info- und Verteilaktion von Kondomen und Flyern bei einigen Bus-und Bahnhöfen

- 15. Dezember: Filmabend - „Find me“ mit Musikband und DJ, ab 19.00h im Spielboden Dornbirn ( mit mobiler Teststation und Infostand)

