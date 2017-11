Dornbirn greift für Krankenhaus tief in die Tasche

Mit einem Umsatz von rund 84,5 Millionen Euro stellt das Krankenhaus der Stadt Dornbirn den größten Budgetposten im Voranschlag 2018. Vorgesehen ist ein Abgang von rund 36 Millionen Euro.

Voranschlag 2018 für das KH Dornbirn* Einnahmen: 48.650.200 Euro

48.650.200 Euro Ausgaben: 84.481.800 Euro

84.481.800 Euro Abgang: 35.831.600 Euro * Quelle: Stadt Dornbirn

Die Stadt Dornbirn sieht für 2018 fast ein Drittel des Budgetvolumens für das Krankenhaus vor. Einnahmen von rund 49 Mio. Euro stehen Ausgaben von rund 84,5 Mio. gegenüber. Der Abgang beträgt somit fast 36 Mio. Euro. Beschlossen wurde der Voranschlag für das Krankenhaus bei der Stadtvertretungssitzung am Dienstag.

Stadt Dornbirn

Das Krankenhaus Dornbirn wird seit einigen Jahren modernisiert und umgebaut. Neben der Errichtung des neuen Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des Krankenhauses, der vor wenigen Wochen eröffnet wurde, sei die Erneuerung der Operationssäle das derzeit wichtigste Projekt, so Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP). Mit diesen Investitionen stelle man sicher, dass sich das Krankenhaus Dornbirn sowohl baulich als auch technisch auf modernstem Standard befinde. Aber auch die personelle Ausstattung soll in den kommenden Jahren verbessert werden, so Kaufmann.

Ein Drittel des Stadt-Budgets für Krankenhaus

Mit einem Umsatz von rund 84,3 Millionen Euro stellt das Krankenhaus der Stadt Dornbirn den größten Budgetposten im Voranschlag 2018.

Das Dornbirner Krankenhaus ist das einzige Spital, das in Vorarlberg von einer Stadt geführt wird. Dennoch sei es wichtig, dass das Krankenhaus in das gesamte Gesundheitskonzept des Landes eingebettet sei, heißt es von Seiten der Stadt Dornbirn. Dies erfolge einerseits durch gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch durch die laufende Abstimmung und Koordination der Aufgaben und Ausstattung mit dem Land Vorarlberg. Um dies sicherzustellen, wurde von der Stadt eine Strategie zur Entwicklung des Hauses ausgearbeitet.

24,7 Millionen Euro für Operationssäle

Für das kommende Jahr stehen im Krankenhaus der Stadt Dornbirn weitere wichtige Investitionen an. Um die geforderten Kapazitäten im Operationsbereich bewältigen zu können, seien zukünftig sieben vollwertige Operationssäle notwendig, informiert die Stadt. Darüber hinaus sollen die Betriebsabläufe durch Umstrukturierungen - wie etwa der zentralen Einleitung zu den Operationssälen oder ein „Fast Track OP“ für tagesschirurgische Eingriffe - verbessert und der Operationsbereich samt Aufwachraum und Zentralsterilisation dem heutigen Stand der Technik angepasst werden.

Ziel ist es, die Wartezeiten für Operationen zu verringern, die Leistung zu steigern und den Komfort für Tagespatienten zu erhöhen. Der Umbau, der heuer begonnen wurde, wird sich auf insgesamt rund 24,7 Millionen Euro belaufen. Bereits im kommenden Jahr sollen die ersten OP-Säle bezugsfertig sein, anschließend erfolgt der Umbau im bestehenden OP-Bereich. Im kommenden Jahr werden rund sechs Millionen Euro in den Umbau investiert.

Links: