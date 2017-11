Raub und Morddrohung: 18-Jähriger im Verdacht

Vier Jugendliche stehen im Verdacht, in der Nacht auf Montag einen 38-Jährigen am Skaterplatz in Hohenems ausgeraubt und getreten zu haben. Einer der Beschuldigten drohte der Polizei, den Mann umzubringen. Er wurde festgenommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag gegen ein Uhr früh. Der 18-Jährige sowie drei weitere Jugendliche hielten sich zu diesem Zeitpunkt mit dem 38-jährigen Mann am Skapterplatz in Hohenems auf.

Als der Mann stürzte - vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung - ging der 18-Jährige auf ihn los. Nach Angaben der Polizei versetzte er ihm mehrere Tritte. Dann sollen die jungen Männer dem Mann die Geldtasche abgenommen und abwechslungsweise weitere Schläge verpasst haben, so die Polizei weiter. Als sich eine unbekannte Frau der Gruppe näherte, ließen sie von dem Mann ab und flüchteten. Die Geldtasche inklusive Ausweisdokumenten konnte später im Bereich des Vorfalles aufgefunden werden. Das Bargeld - etwa 320 Euro - habe der 18-Jährige zuvor eingesteckt, so die Polizei.

Der 38-Jährige erstattete am nächsten Tag Anzeige und traf gegen Mittag beim Bahnhof Hohenems erneut auf den Jugendlichen. Als der Mann ihn zur Rede stellte, habe der 18-Jährige erneut zugeschlagen und eine Ohrfeige sowie Fußtritte ausgeteilt, so die Polizei.

In Justizanstalt eingeliefert

Der 38-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Der junge Mann wurde am Bahnhof Hohenems festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Dort drohte er gegenüber den Beamten, das Opfer im Anschluss umzubringen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.