Budgetvoranschlag: Land sorgt für Zukunft vor

Unter dem Motto „Vorsprung ausbauen“ hat die Vorarlberger Landesregierung am Dienstag einstimmig den Budgetvoranschlag 2018 beschlossen. Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1,863 Milliarden Euro vor.

Einmal mehr soll es keine Neuverschuldung geben. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung ist aber ein Rückgriff auf Rücklagen in der Höhe von maximal 21 Millionen Euro eingerechnet. Schwerpunkte sind Investitionen in den Arbeitsmarkt, in die Digitalisierung und in die Kinderbetreuung.

Wallner: „Nicht auf guter Wirtschaftslage ausruhen“

Die Wirtschaft in Vorarlberg wächst - und das stärker als anderswo in Österreich. Auch auf dem Arbeitsmarkt gibt es Bestwerte und die Exportquote steigt weiter an. Das seien günstige Voraussetzungen, um ein Budget zu erstellen, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Das Land wolle sich aber nicht zurücklehnen.

„Nicht ausruhen auf guten Wirtschaftsdaten ist angesagt, sondern den Vorsprung weiter ausbauen“, so Wallner. Nur wer eine wirtschaftliche Stabilität habe, den Arbeitsmarkt weiter entlasten könne und den Aufschwung weiter fortsetze, habe auch die Chance, in die Zukunftsbereiche des Landes weiterhin gezielt zu investieren.

„Digitale Agenda“ ab kommendem Jahr

Als weiteren zentralen Bereich nannte der Landeshauptmann die Digitalisierung. Bereits Anfang nächsten Jahres wolle man mit der Erstellung einen „Digitalen Agenda“ beginnen, in der auch genau definiert wird, wo Digitalisierung überall nötig ist. Dazu gehöre der Ausbau des Breitbandinternets in Vorarlberg, die Ausstattung der Schulen sowie Mittel für Forschung und Entwicklung.

Zur Digitalisierung zählt Wallner auch den Ausbau der Fachhochschule in Dornbirn. Dort soll ein neuer Studiengang eingerichtet und die Zahl der Studienplätze von 1.300 auf 1.500 erweitert werden.

Investitionen in Klimaschutz

Landesrat Johannes Rauch (Grüne) nannte die Investitionen in den Klimaschutz als beispielhaft. Dabei gehe es jährlich um 100 Millionen Euro. Diese würden in den Ausbau des Radverkehrs und des öffentlichen Verkehrs fließen, so Rauch. Außerdem gehe es um Investition im Bereich Elektromobilität und in die Umsetzung der Ziele der Energieautonomie.

Der Budgetvoranschlag wird nun im Finanzausschuss behandelt und soll im Dezember vom Landtag beschlossen werden.