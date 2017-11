Wirtschaftskammer fordert erneut Pflegelehre

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg fordert zum wiederholten Mal die Schaffung einer Pflegelehre. Mit dem derzeitigen Ausbildungsangebot könne der Mitarbeiterbedarf in den Pflegeheimen nicht abgedeckt werden.

Die Pflegeheime würden gerne selbst in die Ausbildung ihrer Pflegekräfte investieren und ihnen auch die notwendige Praxis näher bringen - ein Bereich, der in den Schulen zu kurz käme, argumentiert der Sprecher der Pflegeheime in der Wirtschaftskammer, Klaus Müller.

Ausbildung an drei Orten

Seine Vorstellung einer Pflegelehre ist sehr konkret: Müller fordert eine vierjährige, triale Ausbildung im Pflegeheim, in der Schule und überbetrieblich in Krankenhäusern oder der Hauskrankenpflege. Außerdem sollte die Pflegelehre schon nach der neunten Schulstufe angeboten werden. Bisher ist eine schulische Ausbildung für Pflegeberufe erst ab einem Alter von 17 Jahren möglich.

Mehr als 50 Pflegeheime gibt es derzeit in Vorarlberg. Die Absolventen der Pflegelehre könnten laut Müller auch in der Hauskrankenpflege und der 24-Stunden-Betreuung tätig sein.