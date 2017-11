Revision bei Seilbahnen und Liften im Brandnertal

Bis Ende November findet bei den Bergbahnen Brandnertal die technische Überprüfung der neun Seilbahnen und sechs Lifte statt. Anfang Dezember werden die Anlagen wieder in Betrieb genommen.

Laut Bergbahnen Brandnertal arbeiten 20 Seilbahntechniker an der Überprüfung der Anlagen. Dabei werden sowohl die mechanischen als auch die elektrischen Funktionen der Bahnen und Lifte geprüft. Durch die jährliche Revision werde die Sicherheit der Gäste gewährleistet. Am 1. Dezember 2018 starten die Bergbahnen in den Wochenendbetrieb, am 8. Dezember in den Vollbetrieb.

Beschneiung bereits in vollem Gange

Aufgrund des Kälteeinbruches der vergangenen Tage ist die Beschneiung im Brandnertal bereits in vollem Gange. Die 112 Schneeerzeuger produzieren über den Winter hinweg technischen Schnee. Laut Markus Comploj, Geschäftsführer der Bergbahnen Brandnertal, wurden heuer 1,25 Millionen Euro in neue Schneekanonen investiert. Schneesicherheit sei für die Gäste der wichtigste Faktor bei der Entscheidung über das zu besuchende Skigebiet.

Auch in anderen Skigebieten laufen die Vorbereitungen für die kommende Skisaison bereits auf Hochtouren - mehr dazu in Erstes Skigebiet öffnet am Wochenende.