Bildung: Steigende Nachfrage nach Dolmetschern

Die Nachfrage nach Dolmetschern im Vorarlberger Bildungsbereich hat sich in den vergangenen acht Jahren verdreifacht. Diese Bilanz zieht der Verein „Aktion Mitarbeit“. Grund sei die gestiegene Zuwanderung.

„Aktion Mitarbeit“ hat im Zuge eines Sprachenprogramms mehr als 2.000 Dolmetschereinsätze vermittelt. Die Dolmetscher helfen Eltern mit nicht-deutscher Muttersprache bei der Verständigung mit Lehrern und Erziehern.

16 Sprachen im Angebot

Von Arabisch über Farsi bis zu Mongolisch - der Verein „Aktion Mitarbeit“ bietet in Vorarlberg derzeit 16 Sprachen an. Die Dolmetscher werden als sogenannte „Brückenbauer“ bezeichnet. Es sind oft selbst Zuwanderer, die als Laiendolmetscher fungieren. Im vergangenen Jahr waren diese Brückenbauer mehr als 400 Mal im Einsatz.

Bildungslandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) spricht von einem wichtigen Service, um die Verständigung zwischen Schulen und Zuwanderern mit nicht-deutscher Muttersprache zu verbessern. „Ich glaube auch, dass es für sie vom Gefühl her wichtig ist. Es bietet ihnen eine gewisse Sicherheit, auch in der Sprache, was hilfreich und im Sinne der Kinder ist“, sagt Mennel. Seit das Programm läuft, nehmen Eltern, die wenig Deutsch sprechen, wesentlich stärker am Schulgeschehen teil - das geht aus einer Lehrerumfrage hervor.